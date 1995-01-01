Чистящий карандаш JJC CL-P7 для удаления пятен и других загрязнений с оптических элементов объективов. Превосходная система очистки линз для любой оптики. Специальный чистящий карандаш, у которого есть выдвижная кисточка на одном конце, и плоская самонаполняющаяся чистящая площадка на другом.

Кисточка используется для того, чтобы удалить пыль и пух, а чистящая площадка используется для удаления отпечатков пальцев и других загрязнений. Этот карандаш не оцарапает линзу и экран, выигрывает у других изделий для очистки оптики. Ни каких распылений, ни каких разводов, не содержит химикаты. Удобное и портативное чистящее средство.

Внимание! Не используйте Lens Pen для очистки сенсора (матрицы) цифровых фотокамер.