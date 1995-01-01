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Чистящий карандаш для оптики JJC CL-P7

  • CL-P7
  • CL-P7
  • CL-P7
  • CL-P7
  • CL-P7
  • CL-P7
  • CL-P7
  • CL-P7
  • CL-P7
Код товара:УТ-00078150
Артикул:CL-P7

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чистящий карандаш JJC CL-P7 для удаления пятен и других загрязнений с оптических элементов объективов. Превосходная система очистки линз для любой оптики. Специальный чистящий карандаш, у которого есть выдвижная кисточка на одном конце, и плоская самонаполняющаяся чистящая площадка на другом.

Кисточка используется для того, чтобы удалить пыль и пух, а чистящая площадка используется для удаления отпечатков пальцев и других загрязнений. Этот карандаш не оцарапает линзу и экран, выигрывает у других изделий для очистки оптики. Ни каких распылений, ни каких разводов, не содержит химикаты. Удобное и портативное чистящее средство.

Внимание! Не используйте Lens Pen для очистки сенсора (матрицы) цифровых фотокамер.