Чистящий карандаш для оптики JJC CL-P4
Код товара : УТ-00067414
Артикул : CL-P4
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Чистка оптики
Описание
Удобный и долговечный чистящий карандаш, усовершенствованный аналог моделей Lenspen. С одной стороны находится мягкая кисточка, которая закрывается специальной крышкой, чтобы ворсинки не загрязнялись при ношении. С другой стороны расположен двусторонний чистящий наконечник, который представляет из себя мягкую подушечку с угольным составом. Одна сторона наконечника имеет круглую форму – для объективов и светофильтров, треугольная сторона хорошо подходит для чистки видоискателя. Для очистки поверхности сначала кисточкой смахните с нее пыль и песчинки. Затем удалите жировые следы с помощью угольного наконечника. Тканевая салфетка хорошо подойдет для чистки дисплея, а также для влажной чистки оптики.
Для пополнения чистящего состава наденьте на угольный наконечник колпачок и поверните его. Состава хватает как минимум на несколько десятков чисток. Благодаря сухой форме он не проливается и не засыхает со временем. В комплекте идет 2 дополнительных двусторонних наконечника, так что всего набора хватит вам на долгие годы.
Чистящий карандаш для оптики не занимает много места и позволяет быстро очистить оптику от пыли, отпечатков пальцев или следов от капель дождя. Внимание: карандаш не предназначен для удаления твердых загрязнений – например, засохших брызг грязи. Сначала удалите их с помощью воды или специальных чистящих составов, в противном случае вы загрязните карандаш и поцарапаете очищаемую поверхность.
Характеристики
- Размеры карандаша: 130 х 21 х 18 мм
- Вес: 23 г
- Размеры всего набора: 185 х 85 х 35 мм
- Вес набора: 71 г
- Вес с упаковкой: 95 г
- Материалы: АБС пластик, угольная пыль, искусственная шерсть