Фильтры JJC CL-F5K для воздушных груш серии CL-DF1, 5 шт
Код товара : УТ-00073944
Артикул : CL-F5K
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Описание
Сменные фильтры для профессиональной груши воздушной серии CL-DF1. Комплект состоит из пяти сменных фильтров. Каждый фильтр упакован в вакуумную упаковку. Фильтр рекомендуется заменять каждые 2-3 месяца, чтобы обеспечить абсолютную чистоту прокачиваемого воздушного потока. В местах с очень сильным запылением рекомендуется менять фильтр каждый месяц.
Преимущества:
- Простая процедура замены
- Воздушный фильтр не пропускает частицы пыли диаметром более 21 микрон
- Своевременная замена фильтра обеспечивает высокую эффективность воздушной груши
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