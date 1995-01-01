Фильтры JJC CL-F5K для воздушных груш серии CL-DF1, 5 шт

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073944 Артикул : CL-F5K

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Сменные фильтры для профессиональной груши воздушной серии CL-DF1. Комплект состоит из пяти сменных фильтров. Каждый фильтр упакован в вакуумную упаковку. Фильтр рекомендуется заменять каждые 2-3 месяца, чтобы обеспечить абсолютную чистоту прокачиваемого воздушного потока. В местах с очень сильным запылением рекомендуется менять фильтр каждый месяц. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Сменные фильтры для профессиональной груши воздушной серии CL-DF1. Комплект состоит из пяти сменных фильтров. Каждый фильтр упакован в вакуумную упаковку. Фильтр рекомендуется заменять каждые 2-3 месяца, чтобы обеспечить абсолютную чистоту прокачиваемого воздушного потока. В местах с очень сильным запылением рекомендуется менять фильтр каждый месяц. Преимущества: Простая процедура замены

Воздушный фильтр не пропускает частицы пыли диаметром более 21 микрон

Своевременная замена фильтра обеспечивает высокую эффективность воздушной груши

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