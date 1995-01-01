Воздушная груша JJC CL-DF1BK с фильтром, черная
Код товара : УТ-00073943
Артикул : CL-DF1BK
Предзаказ
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Профессиональная воздушная груша JJC применяется для удаления загрязнений и пыли на объективе камеры, светофильтре, жк-дисплее и сенсоре камеры с помощью очищенного от пыли усиленного потока воздуха большого объема. Наконечник груши имеет силиконовую подушку для безопасного контакта с оптическими поверхностями.
Специальное удлиненное сопло обдува может очистить пыль в глубоких частях, а мягкий силиконовый наконечник сопла может эффективно избежать случайных царапин на поверхности. Два воздушных фильтра, установленные в клапане, очищают входящие и исходящие потоки воздуха, чтобы обеспечить гарантированно очищенный воздух выдувания.
Фильтр входящего воздуха не пропускает частицы диаметром более чем 21 микрон. Корпус клапана для фильтров используется так же для вертикального размещения груши на рабочем столе. Комплект поставки включает в себя три дополнительных сменных фильтра и инструмент для удобной замены фильтров. Так же вы можете приобрести дополнительные сменные воздушные фильтры.
Основные преимущества:
- Большой объем воздуха эффективнее удаляет пыль
- Удлиненное сопло для чистки пыли в труднодоступных глубоких частях оптики
- Силиконовый наконечник сопла, чтобы избежать случайных царапин
- Воздушные фильтры на входящий и исходящий потоки воздуха обеспечивают чистый воздух выдувания
- Воздушный фильтр не пропускает частицы пыли диаметром более 21 микрон
- Три сменных фильтра и инструмент для замены в комплекте с воздушной грушей
- Вес: 76,5 г