Описание

Профессиональная воздушная груша JJC применяется для удаления загрязнений и пыли на объективе камеры, светофильтре, жк-дисплее и сенсоре камеры с помощью очищенного от пыли усиленного потока воздуха большого объема. Наконечник груши имеет силиконовую подушку для безопасного контакта с оптическими поверхностями.

Специальное удлиненное сопло обдува может очистить пыль в глубоких частях, а мягкий силиконовый наконечник сопла может эффективно избежать случайных царапин на поверхности. Два воздушных фильтра, установленные в клапане, очищают входящие и исходящие потоки воздуха, чтобы обеспечить гарантированно очищенный воздух выдувания.

Фильтр входящего воздуха не пропускает частицы диаметром более чем 21 микрон. Корпус клапана для фильтров используется так же для вертикального размещения груши на рабочем столе. Комплект поставки включает в себя три дополнительных сменных фильтра и инструмент для удобной замены фильтров. Так же вы можете приобрести дополнительные сменные воздушные фильтры.

Основные преимущества: