Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Жидкость для чистки матрицы и оптики JJC CL-CS15, 15 мл

  • CL-CS15, 15 мл.
  • CL-CS15, 15 мл.
  • CL-CS15, 15 мл.
  • CL-CS15, 15 мл.
  • CL-CS15, 15 мл.
  • CL-CS15, 15 мл.
  • CL-CS15, 15 мл.
Код товара:УТ-00067423
Артикул:CL-CS15

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Чистящая жидкость JJC CL-CS15 предназначена для безопасной и эффективной очистки матриц от различных загрязнений, включая пыль, капли смазки, масляные пятна и разводы. Также подходит для чистки оптики. Благодаря высокой степени очистки остатки жидкости быстро испаряются с поверхности, не оставляя следа. Флакон содержит 15 мл чистящего раствора. Дозатор помогает аккуратно выдавить из флакона несколько капель жидкости на шваброчку для матрицы или салфетку для оптики.

Важно: никогда не капайте чистящим средством непосредственно на поверхность матрицы, наносите его только на шваброчки.