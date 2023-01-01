Описание

Чистящая жидкость JJC CL-CS15 предназначена для безопасной и эффективной очистки матриц от различных загрязнений, включая пыль, капли смазки, масляные пятна и разводы. Также подходит для чистки оптики. Благодаря высокой степени очистки остатки жидкости быстро испаряются с поверхности, не оставляя следа. Флакон содержит 15 мл чистящего раствора. Дозатор помогает аккуратно выдавить из флакона несколько капель жидкости на шваброчку для матрицы или салфетку для оптики.

Важно: никогда не капайте чистящим средством непосредственно на поверхность матрицы, наносите его только на шваброчки.