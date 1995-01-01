Салфетки из микрофибры JJC CL-C22 для ухода за оптикой, 22 шт
Код товара : УТ-00073939
Артикул : CL-C22
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Описание
JJC CL-C22 22 чистящие салфетки из микрофибры 10x10 см для бережного ухода за оптикой, объективами, смартфонами, планшетами, электронными книгами, очками, часами и ювелирными изделиями.
Набор содержит 22 салфетки из микрофибры для очистки оптических поверхностей, экранов камер, смартфонов, планшетов и электронных книг, очков, часов, ювелирных изделий и других чувствительных поверхностей. Салфетка из микрофибры эффективно собирает и удаляет пыль, отпечатки пальцев и жирные пятна без остатка. Каждая чистящая салфетка в индивидуальной вакуумной упаковке для удобного и надежного хранения. Салфетки из микрофибры рекомендованы так же к совместному использованию с жидкостью для очистки объектива JJC для лучшего результата.
Как очистить объектив с помощью салфетки из микрофибры JJC CL-C22:
- Перед использованием салфетки рекомендуется сначала сдуть крупные частицы воздушной грушей и протереть поверхность линзы чистящим карандашом.
- Затем оберните салфетку из микрофибры вокруг пальца и очень осторожно протрите загрязнения вращением по часовой стрелке от центра к внешнему краю.
- Когда очистка объектива завершена, вы можете использовать эту салфетку для очистки экрана камеры и поверхности корпуса камеры.
- Размер: 10 x 10 см
- Количество: 22 шт