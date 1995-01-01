Воздушная груша – простой и эффективный инструмент для бесконтактного удаления пыли с зеркала и поверхности матрицы, из внутренней части корпуса, с линз объектива. Так же полезна при работе с механизмами часов и в микроэлектронике (например, для продувки радиаторов систем охлаждения). С обратной стороны груши имеется воздушный клапан, который забирает чистый воздух. Сопло выполнено из того же материала, что и вся груша – из мягкого и эластичного силикона, что предотвращает повреждения чувствительных поверхностей при случайном контакте.

Характеристики