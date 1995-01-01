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Воздушная груша JJC CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная

  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
  • CL-B12 Black с силиконовым наконечником, черная
Код товара:УТ-00067418
Артикул:CL-B12 Black

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Воздушная груша – простой и эффективный инструмент для бесконтактного удаления пыли с зеркала и поверхности матрицы, из внутренней части корпуса, с линз объектива. Так же полезна при работе с механизмами часов и в микроэлектронике (например, для продувки радиаторов систем охлаждения). С обратной стороны груши имеется воздушный клапан, который забирает чистый воздух. Сопло выполнено из того же материала, что и вся груша – из мягкого и эластичного силикона, что предотвращает повреждения чувствительных поверхностей при случайном контакте.

Характеристики

  • Размеры: 54 х 145 мм
  • Вес: 45 г
  • Размеры упаковки: 170 х 140 х 54 мм
  • Вес брутто: 49 г
  • Материалы: силикон