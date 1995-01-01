Описание

Комплекс аксессуаров, предназначенный для повышения качества очистки CCD и SMOS матриц камер формата APS-C. Набор включает в себя десять индивидуально упакованных швабр (щёточек) для чистки матрицы, флакон жидкости для чистки матриц и инновационную рукоятку.

Усовершенствованные щётки для чистки матриц

Десять швабр для чистки матриц разработаны для безопасной и эффективной чистки CCD и CMOS матриц формата APS-C. Они универсальны и могут применяться для чистки и других поверхностей различных устройств, таких как смартфоны, клавиатуры, ЖК-экраны, линзы и очки. Обновленный дизайн обеспечивает в 2.7 раза большую чистящую способность, чем её предшественница, гарантируя превосходную чистящую способность.

Каждая чистящая щёточка проходит тщательную вакуумную герметизацию в условиях отсутствия пыли, что обеспечивает максимальную чистоту. Кончик щёточки обтянут высококачественной микрофибровой тканью, гарантирующей тщательное и безопасное удаление пыли, не оставляя следов и разводов. Тщательно подобранная ширина в 16 мм, соответствующая размерам матриц формата APS-C, обеспечивает эффективную и всестороннюю очистку, эффективно удаляя пыль и загрязнения на поверхности матрицы, что приводит к улучшению качества изображения и производительности матрицы. Кроме того, инновационная V-образная конструкция конца чистящей щёточки повышает эффективность очистки, сводя к минимуму прямой контакт с сенсором.

JJC Sensor Cleaning Swab - ваш надёжный помощник в достижении максимальной производительности и чистоты матрицы, и других чуствительных поверхностей вашей камеры. Повысьте качество очистки и убедитесь, что эти чистящие щёточки обеспечивают результат профессионального уровня.

Жидкость для чистки матриц

Чистящая жидкость, входящая в набор, разработана для безопасной и эффективной очистки матриц, линз и других чуствительных поверхностей, требующих особый уход. Жидкость нетоксичная, экологически чистая, не содержит спирта и других агрессивных химических веществ, обеспечивая оптимальную безопасность вашего оборудования.

Инновационная рукоятка для чистки:

Оцените лёгкость и тщательность очистки сенсора с помощью рукоятки для чистки. Удлинённая конструкция ручки обеспечивает лёгкий и удобный ухват, что позволяет удобно чистить матрицу. Встроенная в ручку подсветка улучшает видимость, освещая даже мельчайшие частицы пыли на поверхности сенсора, что делает процесс очистки более тщательным. Работает от батарейки CR2032 с низким энергопотреблением, что продлевает срок службы подсветки.

Набор для чистки - это ваш надёжный помощник для поддержания хорошего состояния матрицы вашей камеры. Если вы любитель фотографии, профессионал или тот, кто ценит долговечность оборудования, этот набор предлагает комплексное, эффективное и безопасное решение для борьбы с пылью и загрязнениями. Поднимитесь на новый уровень чистоты и чёткости с помощью набора Cleaning Kit - где инновации сочетаются с точностью очистки.

Важные советы:

1. Перед чисткой матрицы убедитесь, что аккумулятор камеры имеет заряд более 80%, чтобы предотвратить возможные повреждения от движения зеркала во время чистки.

2. Рекомендуется использовать каждую чистящую щёточку только один раз, чтобы избежать риска повторного загрязнения.

3. Перед использованием чистящей щёточки удалите с матрицы крупные частицы пыли с помощью груши-воздуходувки.

4. Никогда не наносите чистящую жидкость непосредственно на матрицу или устройства.

Преимущества:

Полный набор: С помощью этого набора качество очистки матриц поднимется на новый уровень! Внутри вы найдете десять щёточек, упакованных с особой тщательностью, флакон жидкости и рукоятку, которая поможет сделать процедуру очистки лёгкой.

Усовершенствованные чистящие швабры: Оцените исключительную способность щёточек безопасно и эффективно очищать CCD и CMOS-матрицы камер формата APS-C. Это касается не только сенсоров: чуствительные поверхности, такие как смартфоны, клавиатуры, ЖК-экраны, линзы и очки, также тщательно очищаются. Новая версия обеспечивает в 2.7 раза большую мощность очистки, чем ее предшественница, гарантируя лучший опыт очистки и замечательные результаты.

Вакуумная герметизация: Каждая чистящая щёточка тщательно запечатана в вакуумную упаковку. Доверьтесь высоким стандартам чистоты, чтобы подготовить камеру и устройства к оптимальной работе.

Превосходное качество микрофибры: Кончик чистящей щётки обтянут высококачественной микрофибровой тканью, что позволяет эффективно удалять пыль и загрязнения, не оставляя следов и царапин.

Специальный дизайн: Благодаря ширине 16 мм, идеально соответствующей размерам матрицы кадра APS-C, чистящая щёточка обеспечивает комплексную и точную очистку, эффективно удаляя пыль и пятна на поверхности матрицы. Продуманная V-образная конструкция повышает эффективность, обеспечивая максимально бережное отношение к сенсору.

Безопасный чистящий раствор: Специализированная чистящая жидкость обеспечивает безопасный и эффективный способ очистки матриц, линз и чуствительных устройств. Нетоксичная и экологически чистая формула не содержит агрессивных химикатов, обеспечивая безопасность вашего оборудования.

Инновационная ручка для чистки: Откройте для себя радость чистки сенсоров с помощью нашей инновационной ручки. Её удлинённая конструкция обеспечивает легкий и удобный захват, делая чистку матрицы удобной. Встроенная в рукоятку подсветка выводит чистку на новый уровень, выявляя даже мельчайшие частицы пыли для невероятно тщательного процесса.

Надёжный помощник: Если вы энтузиаст, профессионал или цените долговечность оборудования, этот набор обеспечит комплексное, эффективное и безопасное решение. Он справляется с пылью и загрязнениями, сохраняя производительность устройства.

Комплект поставки: