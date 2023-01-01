Описание

Профессиональная воздушная груша CL-ABR с широким впускным клапаном, фильтрами для пыли и декоративной подставкой. Благодаря большому объему и широкому клапану данная груша создает более мощный воздушный поток и эффективнее сдувает пыль. Сменные воздушные фильтры гарантируют, что выдуваемый воздух будет полностью свободен от пыли. Мягкий силиконовый носик не повреждает чувствительные поверхности при случайном контакте. Наконец, декоративная подставка придает груше форму ракеты, а также защищает носик от загрязнения. Мини-пропеллер установлен просто для развлечения.

Воздушные груши – это простой и эффективный инструмент для бесконтактного удаления пыли с зеркала и поверхности матрицы, из внутренней части корпуса камеры, с линз объектива. Они также полезны при работе с часовыми механизмами и микроэлектроникой (например, для продувки радиаторов и разъемов).