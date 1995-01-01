Набор щёток JJC CL-A16K2 для чистки APS-C матриц, в комплекте 12 штук. Щёточки для матрицы специально разработаны для безопасной и эффективной очистки сенсоров формата кадра APS-C системы CCD и CMOS. С их помощью так же можно очищать чувствительные поверхности устройств, таких как смартфоны, клавиатуры, ЖК-экраны, линзы и очки. Это модернизированная версия обеспечивает в 2.7 раза большую чистящую способность, чем предыдущая модель щёточек, что гарантирует превосходную очистку.

Набор щёточек содержит 12 одноразовых шваброчек шириной матрицы APS-C (кроп 1.5 и 1.6). Каждая щёточка в индивидуальной вакуумной упаковке. Чистящая поверхность имеет V-форму, для более эффективной очистки при минимальном контакте с матрицей. Наконечники щеточек изготовлены из высококачественной микрофибры, чистящий язычок обладает высокой пыле поглощающей силой. Чистящий язычок не только эффективно удаляет пыль и грязь, а также не оставляет ворсинок после уборки. Ширина чистящего наконечника 16 мм, что в точности соответствует ширине формата APS-C сенсора.

Советы по чистке:

Перед чисткой матрицы убедитесь, что аккумулятор камеры заряжен более чем на 80%, чтобы предотвратить возможные повреждения от движения зеркала в процессе очистки. Рекомендуется использовать каждую чистящую щётку только один раз, чтобы избежать риска повторного загрязнения. Перед использованием чистящей щёточки удалите с матрицы крупные частицы пыли с помощью воздушной груши.

Преимущества набора щеточек для очистки APS-C матриц JJC CL-A16K2: