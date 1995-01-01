Фильтры JJC CL-A10K для воздушных груш серии CL-ABR, 10 шт

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073945 Артикул : CL-A10K

<











>







Сменные фильтры для профессиональной воздушной груши - ракеты CL-ABR. Комплект состоит из десяти сменных фильтров. Каждый фильтр упакован в вакуумную упаковку. Фильтр рекомендуется заменять каждые шесть месяцев, чтобы обеспечить абсолютную чистоту прокачиваемого воздушного потока. В местах с очень сильным запылением рекомендуется менять фильтр каждые три месяца. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Сменные фильтры для профессиональной воздушной груши - ракеты CL-ABR. Комплект состоит из десяти сменных фильтров. Каждый фильтр упакован в вакуумную упаковку. Фильтр рекомендуется заменять каждые шесть месяцев, чтобы обеспечить абсолютную чистоту прокачиваемого воздушного потока. В местах с очень сильным запылением рекомендуется менять фильтр каждые три месяца. Преимущества: Простая процедура замены

Воздушный фильтр не пропускает частицы пыли

Своевременная замена фильтра обеспечивает высокую эффективность воздушной груши

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.