Описание

Набор JJC CL-9 включает все необходимое для чистки камер и оптики: грушу CL-B11, карандаш CL-P4, жидкость для чистки оптики, универсальную салфетку из микрофибры, 2 салфетки из микрофибры для линз, 50 одноразовых салфеток для оптики, 2 влажных салфетки, 10 ватных палочек и чехол для всего набора.

Воздушная груша CL-B11– простой и эффективный инструмент для бесконтактного удаления пыли с зеркала и поверхности матрицы, из внутренней части корпуса, с линз объектива. Так же полезна при работе с механизмами часов и в микроэлектронике (например, для продувки радиаторов систем охлаждения). С обратной стороны груши имеется воздушный клапан, который забирает чистый воздух, а с другой стороны – пластиковый зауженный воздуховод с гладким носиком, который не царапает поверхность при случайном контакте. Груша выполнена из плотной резины. Волнистая форма поверхности обеспечивает более надежный захват в ладони.

Удобный и долговечный чистящий карандаш CL-P4 – усовершенствованный аналог моделей Lenspen. С одной стороны находится мягкая кисточка, которая закрывается специальной крышкой, чтобы ворсинки не загрязнялись при ношении. С другой стороны расположен двусторонний чистящий наконечник, который представляет из себя мягкую подушечку с угольным составом. Одна сторона наконечника имеет круглую форму – для объективов и светофильтров, треугольная сторона хорошо подходит для чистки видоискателя. Для очистки поверхности сначала кисточкой смахните с нее пыль и песчинки. Затем удалите жировые следы с помощью угольного наконечника.

Для удаления сильных загрязнений, в том числе засохшей грязи, используйте жидкость и салфетки. Одноразовые бумажные салфетки очень удобны для чистки линз – как дома, так и на съемочной локации. Просто нанесите на них несколько капель жидкости и аккуратно протрите объектив. Многоразовую салфетку из микрофибры можно использовать для всего: чистки дисплея, корпуса камеры и так далее. Ватные палочки позволяют достать грязь из труднодоступных мест.