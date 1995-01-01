✅ Ключевые преимущества:

• Обеспечивает организованное хранение элементов питания формата AA/14500 в количестве до 8 штук.

• Изделие изготовлено из высококачественных экологически безопасных материалов, предохраняющих содержимое от пыли, влажности и брызг воды.

• Прочный корпус из полипропилена отличается повышенной износостойкостью и долговечностью.

• Внутреннее пространство оснащено формованным силиконовым вкладышем ярко-синего цвета, который не только надёжно фиксирует батарейки, но и придаёт изделию современный привлекательный вид.

• Усиленная система запирания с утолщённым механизмом рассчитана на длительный срок эксплуатации, а специальные резиновые «ножки» на нижней поверхности предотвращают появление царапин при размещении на столе или других поверхностях.

• Ультратонкий и компактный дизайн кейса позволяет с удобством носить его в кармане или рюкзаке.

📋 Основные преимущества: вместимость до 8 батареек формата AA/14500; прочный и долговечный корпус; стильный силиконовый вкладыш ярко-синего цвета с точной подгонкой; защита от пыли, влаги и брызг; усиленный замок для длительного использования; противоскользящие ножки для защиты поверхности.

📦 Комплектация: кейс для батареек — 1 шт.