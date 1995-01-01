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Защитный кейс JJC BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD

  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
  • BC-2NPFZ100 для Sony NP-FZ100 и карт памяти 2хSD
Код товара:УТ-00091393
Артикул:BC-2NPFZ100

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

🎯 Назначение: Совмещает в себе функции футляра для аккумулятора и хранилища для карт памяти.

Ключевые преимущества:
• Изделие изготовлено из высококачественного поликарбоната, обеспечивающего прочность и долговечность конструкции.
• Кейс предназначен для хранения совместимых аккумуляторов и дополнительных карт памяти, предохраняя элементы питания от короткого замыкания, а карты памяти — от механических повреждений благодаря мягкой поролоновой прокладке.
• Водостойкое уплотнительное кольцо надёжно защищает внутреннее пространство от попадания влаги, пыли и мелкого мусора.
• Лёгкий и компактный дизайн обеспечивает удобство переноски.

📋 Основные преимущества: универсальный кейс 2-в-1; совместимость с различными моделями аккумуляторов; возможность хранения двух карт памяти SD; прочный корпус из качественного ПК-материала; водостойкое уплотнение для защиты от влаги и загрязнений; надёжная защита аккумулятора от короткого замыкания.

🔌 Совместимость: аккумуляторы Sony NP-FZ100, JJC B-NPFZ100.
💾 Вместимость карт памяти: 2 шт. SD.