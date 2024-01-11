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Экшн-камера Insta360 GO 3S 128 Гб, черная

  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
  • GO 3S 128 Гб, черная
Код товара:УТ-00079617
Артикул:CINSAATA_Bl

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Могучая малютка. Съемка высококачественных видео в формате 4K с помощью крошечной камеры дает огромный простор для творчества. Устанавливайте ее куда угодно и берите с собой везде. Да, это самая камера из видео с приключениями уличного кота: она настолько маленькая и легкая, что ее можно закрепить на специальный ошейник для вашего пушистого питомца (также имеется оригинальная шлейка для собак).

Поразительное качество
Благодаря усовершенствованному чипу с увеличенной на 50% вычислительной мощностью процессора и новому широкоугольному объективу GO 3S теперь снимает в потрясающем качестве 4K. Почти вдвое большее количество пикселей по сравнению с 2.7K, чтобы запечатлеть каждый момент жизни в четких и ясных деталях.

Поле обзора MegaView
Высокая детализация и естественные цвета от начала до конца. Меньше геометрических искажений, прямые и четкие края. Благодаря новому широкоугольному режиму MegaView изображения выглядят идеально — именно так, как вы их видите.

POV перспектива «без рук»
Снимайте видео без помощи рук и наслаждайтесь моментом! Установите камеру на магнитный медальон, повесьте на шею и не думайте о ней, пока снимаете широкоугольные POV без труда. Для большей незаметности медальон можно убрать под одежду – камера примагнитится к нему насквозь.

Простое переключение между вертикальной и горизонтальной съемкой
Просто покрутите GO 3S и вуаля! Переключиться с горизонтальной съемки на вертикальную невероятно легко.
*Соотношение сторон нельзя изменить во время записи.

Стабилизация Flowstate: cкажите тряске прощай
Наша фирменная стабилизация FlowState означает действительно плавные кадры. Никакой тряски или раскачки камеры, даже при активном движении! Эта камера идеальна для сложных условий и видеоблогов.

Крепите куда хотите: все ограничивается только вашим воображением
Благодаря магнитной конструкции и трем аксессуарам из комплекта вам открываются бесконечные возможности для творчества и ракурсы, с которыми не справится ни одна другая камера. Камера сама по себе магнитится к железным поверхностям, плюс в комплекте идет магнитный медальон, крепление-клипса (на козырек кепки и аналогичные предметы) и подставка с клейким основанием. Дополнительные крепления можно приобрести отдельно.

Интервальное видео: наслаждайтесь каждым мгновением, не отвлекаясь ни на что
Семейные путешествия, поездки на велосипеде, день из жизни питомца... Просто закрепите камеру и занимайтесь своей жизнью: делайте работу, занимайтесь спортом, отдыхайте с друзьями. Камера будет автоматически включаться через заданные интервалы, чтобы записать короткий ролик, а затем создаст из них эпичное видео в такт музыке в режиме авторедактирования, выбирая самые яркие моменты. В этом режиме вы также сможете включать камеру вручную – одним нажатием на кнопку.

Поддержка Apple Find My
Найдите свою камеру GO 3S с помощью сети Apple Find My, если вы случайно ее где-то забыли. Вы сможете вернуться за камерой сразу после того, как обнаружите пропажу.
* Необходимо установить последнюю версию iOS, iPadOS или macOS.

Полная трансформация с помощью Action Pod

  • Объедините усилия GO 3S с Action Pod и снимайте в течение 140 минут (не более 38 минут при использовании камеры отдельно)
  • Откидной сенсорный экран – для удобства съемки селфи
  • Удаленное управление и дистанционный LiveView (просмотр изображения в реальном времени) – на расстоянии до 5 метров
  • Камеру можно поставить на клейкую подставку как с Action Pod, так и отдельно от него

Защита от брызг IPX4 (Action Pod)
Облака выглядят сероватыми? Не бойтесь осадков. Action Pod имеет уровень водонепроницаемости IPX4 против дождя и брызг.
*Водонепроницаемость Action Pod составляет IPX4, только если в него установлена камера. Она защищена от дождя и снега, но её нельзя погружать в воду или использовать для таких действий на высокой скорости, как активные виды спорта в дождливую погоду, серфинг или катание на водных лыжах.

Водонепроницаемая камера (IPX8)
Вытащите камеру из Action Pod и опустите на глубину до 10 метров: ныряйте со скал, плавайте с трубкой, занимайтесь серфингом или каякингом – эта камера справится со всеми испытаниями.

Встроенная память 128 Гб
Внутри уже имеется память для многих часов в максимальном качестве. А быстро освободить ее можно с помощью GO 3S Quick Reader (продается отдельно) – быстро перекиньте объемные файлы по USB-C или сохраните на карту памяти MicroSD.

Обновленное аудио
Записывайте звук с помощью 2 встроенных микрофонов, которые обеспечивают высокое качество и полный эффект погружения.

Похвастайтесь своей статистикой тренировок
Благодаря интеграции с Garmin и Apple вы можете наложить на видео такие показатели как местоположение, маршрут, скорость движения, пульс, расход калорий и так далее.

Съемная защита передней линзы
Объектив защищен прозрачным светофильтром, который можно заменить самостоятельно, без посещения сервисных центров.

Важно: магнитный медальон не следует использовать людям с кардиостимуляторами.
Важно: модуль Action Pod является неотъемлемым элементом системы, без него невозможна зарядка самой камеры.

Характеристики

Объектив
Оптический зум: нет
Объектив: 16mm* f/2.8 (в 35-мм эквиваленте)
Стабилизатор изображения: цифровая стабилизация Flowstate, 3 уровня
Диаметр светофильтра: установка светофильтров не предусмотрена
Матрица
Датчик изображения: нет данных
Число эффективных пикселей: 12 Мп.
Светочувствительность: ISO 100 - 3200
Фотосъёмка
Цифровой зум:
Формат файла: JPEG, DNG
Баланс белого: авто, ручная настройка: 2000-10 000 K
Серийная съемка: нет
Автоспуск: управление жестами, голосовое управление, спуск с помощью Action Pod
Размер фотоизображения: 4000 х 3000 (4:3), 4000 х 2250 (16:9), 3968 х 1472 (2.7:1), 2880 х 2880 (1:1)
Одновременная съемка фото и видео: нет
Интервальная съемка: есть
Съёмка видео
Видеосъемка: 4K до 30 кадров/с, 2.7К до 100 кадров/с, Full HD до 200 кадров/с
Разрешение видеозаписи: 4000x3000 (только для тайм-лапс съемки), 3840x2160, 3840x2880, 2720x1536, 2752x1530, 2720x2040, 1920x1080, 1920x1440
Формат видеозаписи: MP4
Продолжительность видео: не ограничена программно, при съемке в 4К могут быть температурные ограничения (в особенности при съемке в помещениях со слабым движением воздуха)
Формат записи звука: ААС, 48 кГц 24 бита
Средний битрейт: 120 Мбит/с
Управление эскпозицией
Выдержка: фото: 1/8000 - 120 с, видео: 1/8000 - 1/х, где х = количество кадров в секунду
Замер экспозиции: авто
Экспокоррекция: +/- 4 EV
Фокусировка
Автофокус: гиперфокальная фокусировка, прибл. от 0.5 м до бесконечности
Осветительные лампы
Встроенная подсветка: нет
Видоискатель и дисплей
Дисплей: ЖК, 2.2", 640 х 320 точек, сенсорный
Память и интерфейсы
Карта памяти: нет
Связь с компьютером: USB 2.0 Type C
Видео выход: нет
Встроенная память: 128 Гб
Беспроводное соединение: Wi-Fi 5 ГГц 802.11a/n/ac, Bluetooth 5.0 LE
Источники питания
Питание: камера: встроенный аккумулятор 310 мАч (около 30 мин. записи), модуль Action Pod: встроенный, 1270 мАч (около 140 мин. - всего, вместе с камерой)
Физические характеристики
Вес: камера: 39.1 г, модуль Action Pod: 96.3 г
Размеры: камера: 54.4 х 25.6 х 24.8 мм, модуль Action Pod: 63.5 х 47.6 х 29.5 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: рабочая температура: -20° ~ 40℃, защита от пыли и влаги: IPX8, погружение до 10 метров
Дата анонса: ноябрь 2024 г
Комплектация: камера, модуль Action Pod (с откидным экраном), съемная защита объектива (установлена на камеру), магнитный медальон, клипса Easy Clip, клейкая наклонная подставка Pivot Stand, документация
Страна производства
Страна производства: Китай