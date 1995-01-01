Аккумулятор Insta360 Ace / Ace Pro Battery 1700 mAh (Basic Version)

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Код товара: УТ-00079620 Артикул: CINSAAX/A Код товара: УТ-00079620 Артикул: CINSAAX/A Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Аккумулятор Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камер Insta360 Ace и Ace Pro первого поколения. Базовая версия: напряжение 3.85 В, емкость 1700 мАч, не поддерживает быструю зарядку (заряжается приблизительно за 70 минут). Рабочая температура: от -20° до 40° С. В комплекте идет пластиковый защитный кейс с отделением для карты памяти формата microSD. Видео Наш обзор

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