Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Аккумулятор Insta360 Ace / Ace Pro Battery 1700 mAh (Basic Version)

  • Ace / Ace Pro Battery 1700 mAh (Basic Version)
  • Ace / Ace Pro Battery 1700 mAh (Basic Version)
  • Ace / Ace Pro Battery 1700 mAh (Basic Version)
  • Ace / Ace Pro Battery 1700 mAh (Basic Version)
  • Ace / Ace Pro Battery 1700 mAh (Basic Version)
Код товара:УТ-00079620
Артикул:CINSAAX/A

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камер Insta360 Ace и Ace Pro первого поколения. Базовая версия: напряжение 3.85 В, емкость 1700 мАч, не поддерживает быструю зарядку (заряжается приблизительно за 70 минут). Рабочая температура: от -20° до 40° С. В комплекте идет пластиковый защитный кейс с отделением для карты памяти формата microSD.