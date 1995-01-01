Монопод для селфи Insta360 Invisible Selfie Stick (с чехлом)
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Характеристики
Описание
Телескопический монопод для экшн-камер и 360° камер от Insta360 и других производителей. Панорамные 360° камеры Insta360 автоматически распознают монопод и вырезают его из изображения, отсюда и название «невидимый». Раскладывается на длину от 19.5 до 85 см, что позволяет делать групповые селфи и селфи в полный рост. В комплекте идет силиконовый чехол, который надевается на рукоятку для более уверенного и комфортного захвата. Прочная металлическая конструкция (алюминиевый сплав). Резьбовое гнездо 1/4" в основании монопода позволяет устанавливать его на различные держатели (зажимы, кронштейны).*
* При установке на держатели через штативное гнездо рекомендуется снять силиконовый чехол с рукоятки, чтобы он точно не попал на изображение.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон
- Размеры в сложенном виде: 194 х 23.5 мм
- Максимальная длина: 85 см
- Крепление: винт 1/4"
- Вес: 119 г