Телескопический монопод для экшн-камер и 360° камер от Insta360 и других производителей. Панорамные 360° камеры Insta360 автоматически распознают монопод и вырезают его из изображения, отсюда и название «невидимый». Раскладывается на длину от 19.5 до 85 см, что позволяет делать групповые селфи и селфи в полный рост. В комплекте идет силиконовый чехол, который надевается на рукоятку для более уверенного и комфортного захвата. Прочная металлическая конструкция (алюминиевый сплав). Резьбовое гнездо 1/4" в основании монопода позволяет устанавливать его на различные держатели (зажимы, кронштейны).*

* При установке на держатели через штативное гнездо рекомендуется снять силиконовый чехол с рукоятки, чтобы он точно не попал на изображение.

Характеристики