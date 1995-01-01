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Монопод для селфи Insta360 Invisible Selfie Stick (с чехлом)

  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
  • Invisible Selfie Stick (с чехлом)
Код товара:УТ-00079621
Артикул:CINSCAVG

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Телескопический монопод для экшн-камер и 360° камер от Insta360 и других производителей. Панорамные 360° камеры Insta360 автоматически распознают монопод и вырезают его из изображения, отсюда и название «невидимый». Раскладывается на длину от 19.5 до 85 см, что позволяет делать групповые селфи и селфи в полный рост. В комплекте идет силиконовый чехол, который надевается на рукоятку для более уверенного и комфортного захвата. Прочная металлическая конструкция (алюминиевый сплав). Резьбовое гнездо 1/4" в основании монопода позволяет устанавливать его на различные держатели (зажимы, кронштейны).*

* При установке на держатели через штативное гнездо рекомендуется снять силиконовый чехол с рукоятки, чтобы он точно не попал на изображение.

Характеристики

  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон
  • Размеры в сложенном виде: 194 х 23.5 мм
  • Максимальная длина: 85 см
  • Крепление: винт 1/4"
  • Вес: 119 г