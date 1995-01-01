Фоторама INNOVA 111-146 20x30 черная, деревянная

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Код товара: УТ-00094914 Артикул: 111-146 20x30 Код товара: УТ-00094914 Артикул: 111-146 20x30 Размер фотографии 20х30 см Материал багета Дерево Цвет багета Чёрный Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 20х30 см Материал багета Дерево Цвет багета Чёрный Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Фоторамки INNOVA с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис этот элегантный элемент декора. Фоторамка INNOVA станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль в оформлении интерьера. Материал багета: Дерево

Защитное стекло: пластик, перед использованием нужно снять защитную плёнку с 2х сторон

Ножка-подставка: есть у формата 10х15, 15х20, 20х30, у формата 30х40 ножки нет

Подвесная система: есть у всех форматов (горизонтально и вертикально) Видео Наш обзор

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