Фоторама INNOVA 111-146 20x30 черная, деревянная
Код товара:УТ-00094914
Артикул:111-146 20x30
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х30 см
Материал багетаДерево
Цвет багетаЧёрный
Количество фотографий1 фото
Описание
Фоторамки INNOVA с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис этот элегантный элемент декора. Фоторамка INNOVA станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль в оформлении интерьера.
- Материал багета: Дерево
- Защитное стекло: пластик, перед использованием нужно снять защитную плёнку с 2х сторон
- Ножка-подставка: есть у формата 10х15, 15х20, 20х30, у формата 30х40 ножки нет
- Подвесная система: есть у всех форматов (горизонтально и вертикально)