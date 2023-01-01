Фотопленка Ilford XP2 Super 400, 36 кадров
Код товара : 00000001438
Артикул : 1839575
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
C-41
Светочувствительность
400
Страна производства
Великобритания
Тип пленки
Негативная монохромная
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
ILFORD XP2 Super - монохромная пленка с высокой светочувствительностью ISO 400. Мелкозернистая, выдает высококонтрастные изображения и имеет очень широкий интервал экспозиции, поэтому рекомендуется для съемки со сложным, неравномерным освещением. Проявляется по процессу C41. Допускается как пере-, так и недоэкспонирование пленки в диапазоне EI 800/30 - EI 50/18. При недоэкспонировании, EI 800/30, происходит небольшая потеря качества изображения. При переэкспонировании, наоборот, зернистость уменьшается - особенность хромогенной пленки. Пуш-процессинг не рекомендуется.
Кассета 35-мм формата, 36 кадров.