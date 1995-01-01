Фотопленка Ilford SFX 200, 36 кадров
Код товара : 00000013440
Артикул : 1829189
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Тип пленки
Негативная инфракрасная
Страна производства
Великобритания
Описание
ILFORD SFX 200 - пленка для креативной фотографии, с увеличенной чувствительностью в красном диапазоне спектра. Пиковая чувствительность в красном - 720 нм, предельная - 740 нм, т.е. немного захватывается ближний инфракрасный диапазон. При использовании с глубоким красным светофильтром (29 Deep Red, 89B Very Deep Red) можно получить изображения, похожие на инфракрасную съемку: почти черное небо, почти белая листва. Можно получить интересные результаты в портретной, пейзажной, архитектурной съемке.
Кассета 35-формата, 36 кадров. ISO 200.
Изменение экспозиции при съемке с красными светофильтрами:
- 25 Red: + 1.5 EV
- 29 Deep Red: + 1 2/3 EV
- 89B Very Deep Red: + 4 EV