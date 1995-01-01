Фотопленка Ilford SFX 200, 36 кадров

0 0 отзывов Код товара : 00000013440 Артикул : 1829189



Все характеристики ILFORD SFX 200 - пленка для креативной фотографии, с увеличенной чувствительностью в красном диапазоне спектра. Пиковая чувствительность в красном - 720 нм, предельная - 740 нм, т.е. немного захватывается ближний инфракрасный диапазон. При использовании с глубоким красным светофильтром (29 Deep Red, 89B Very Deep Red) можно получить изображения, похожие на инфракрасную съемку: почти черное небо, почти белая листва. Можно получить интересные результаты в портретной, пейзажной, архитектурной съемке. Задать вопрос 1 590 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Процесс проявки D-76 Тип пленки Негативная инфракрасная Страна производства Великобритания

Описание ILFORD SFX 200 - пленка для креативной фотографии, с увеличенной чувствительностью в красном диапазоне спектра. Пиковая чувствительность в красном - 720 нм, предельная - 740 нм, т.е. немного захватывается ближний инфракрасный диапазон. При использовании с глубоким красным светофильтром (29 Deep Red, 89B Very Deep Red) можно получить изображения, похожие на инфракрасную съемку: почти черное небо, почти белая листва. Можно получить интересные результаты в портретной, пейзажной, архитектурной съемке. Кассета 35-формата, 36 кадров. ISO 200. Изменение экспозиции при съемке с красными светофильтрами: 25 Red: + 1.5 EV

29 Deep Red: + 1 2/3 EV

89B Very Deep Red: + 4 EV

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