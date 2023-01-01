Фотопленка Ilford PAN F PLUS 50, 36 кадров
Код товара : 00000004729
Артикул : 1707768
1 890 ₽
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
50
Страна производства
Великобритания
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
Самая низкочувствительная и мелкозернистая из черно-белых пленок ILFORD. Обладает широким тональным диапазоном, точной передачей мелких деталей и текстуры. Отлично подходит для портретов, архитектурной съемки, пейзажей и т.д. Номинальное ISO 50, может экспонироваться как ISO 25 (EI 25/15).
Кассета 35-мм формата, 36 кадров.