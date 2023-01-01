Фотопленка Ilford PAN 400, 36 кадров
Код товара : 00000013439
Артикул : 1707382
1 090 ₽
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
400
Страна производства
Великобритания
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
ILFORD PAN 400 - недорогая, но качественная черно-белая пленка с высокой чувствительностью для съемки движения и для работы при слабом освещении. Для ISO 400 она обладает достаточно некрупным зерном и хорошим контрастом (при проявке с соблюдением рекомендаций производителя). Хорошее соотношение цены и качества.
Кассета 35-мм формата, 36 кадров.