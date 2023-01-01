ILFORD PAN 400 - недорогая, но качественная черно-белая пленка с высокой чувствительностью для съемки движения и для работы при слабом освещении. Для ISO 400 она обладает достаточно некрупным зерном и хорошим контрастом (при проявке с соблюдением рекомендаций производителя). Хорошее соотношение цены и качества.