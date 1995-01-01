Описание

Ортохроматическая пленка, изначально созданная для нужд фотокопирования документов, обретает вторую жизнь сегодня. Главные особенности: очень мелкое зерно, высокий контраст и пониженная чувствительность к красному цвету, благодаря которой все красные и оранжевые объекты в кадре получаются темнее, с более высоким контрастом (по сравнению с обычными панхроматическими пленками). Ortho+ хорошо подходит для пейзажной съемки.

При съемке под лампами накаливания экспозицию следует увеличить на 1 ступень (т.е. экспонировать как пленку с ISO 40). Благодаря низкой чувствительности к красному эту пленку можно заряжать, извлекать и проявлять с темно-красными лабораторными лампами.

Проявка по обычному ручному процессу D-76.