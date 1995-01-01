Фотопленка Ilford ORTHO Plus 80, 36 кадров
Код товара : УТ-00038542
Артикул : 1180958
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Тип пленки
Негативная ортохроматическая
Страна производства
Великобритания
Описание
Ортохроматическая пленка, изначально созданная для нужд фотокопирования документов, обретает вторую жизнь сегодня. Главные особенности: очень мелкое зерно, высокий контраст и пониженная чувствительность к красному цвету, благодаря которой все красные и оранжевые объекты в кадре получаются темнее, с более высоким контрастом (по сравнению с обычными панхроматическими пленками). Ortho+ хорошо подходит для пейзажной съемки.
При съемке под лампами накаливания экспозицию следует увеличить на 1 ступень (т.е. экспонировать как пленку с ISO 40). Благодаря низкой чувствительности к красному эту пленку можно заряжать, извлекать и проявлять с темно-красными лабораторными лампами.
Проявка по обычному ручному процессу D-76.