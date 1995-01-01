Баритовая фотобумага для ручной черно-белой печати ILFORD Multigrade FB Warmtone, мультиконтрастная, с теплым оттенком. Как и другие бумаги Multigrade, позволяет регулировать контрастность снимков при использовании на фотоувеличителе специальных цветных светофильтров Ilford Multigrade. Бумага обладает высокой отзывчивостью к тонированию и ретуши во время проявки. В коробке 100 листов формата 17.8 x 24 см (7 х 9.5"), полуматовая (semi-matt). Плотность 255 г/м2.

На тональность бумаги влияет несколько факторов проявки:

1) Наиболее теплые тона дают проявители ILFORD Bromophen и Harman Warmtone. Также допускается использовать ILFORD Multigrade, PQ Universal и другие проявители высокого качества.

2) Стоп-ванна. Производитель рекомендует использовать стоп-ванну ILFOSTOP между проявкой и фиксацией. Она моментально останавливает процесс проявки, позволяет продлить жизнь фиксажа и снижает риск появления на отпечатках пятен, которые могут проявиться уже после промывки. FB Warmtone переносит на себе больше проявителя, чем другие баритовые бумаги ILFORD, поэтому для нее использование стоп-ванны наиболее актуально.

3) Не рекомендуется использовать закрепители дубящего типа, они делают тона изображения более холодными. Для FB Warmtone ILFORD рекомендует использовать фиксажи ILFORD RAPID FIXER или ILFORD HYPAM. Увеличивать концентрацию или объем фиксажа, продлевать время фиксации выше рекомендованного не рекомендуется, это также может снизить теплоту оттенков.

4) Наиболее теплые тона получаются при длительной промывке: не менее 30 минут в свежей проточной воде.

5) Бумага довольно капризна в обработке, для получения наилучших результатов советуем точно соблюдать рекомендации производителя по концентрации растворов, их температуре и времени обработки.

6) Использование селенового тонера позволяет значительно продлить срок жизни готовых отпечатков.

Хранение непроявленной бумаги рекомендуется в оригинальной упаковке, в прохладных сухих помещениях. Срок хранения: 2 года с момента производства.