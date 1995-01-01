Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400, 24 кадра

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Код товара: 00000004733 Артикул: 1700646 Код товара: 00000004733 Артикул: 1700646 Процесс проявки D-76 Тип пленки Негативная черно-белая Страна производства Великобритания Чувствительность ISO 400 Формат пленки 135 Количество кадров 24 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Процесс проявки D-76 Тип пленки Негативная черно-белая Страна производства Великобритания Чувствительность ISO 400 Формат пленки 135 Количество кадров 24 Описание Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 - черно-белая панхроматическая пленка с высокой светочувствительностью (ISO 400) обеспечивает четкие и яркие изображения. Благодаря мелкому зерну и умеренному контрасту, эта пленка подходит для съемки движения, динамичных сюжетов и сложных условий освещения. Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 поставляется в кассете 35-мм формата с 24 кадрами. Процесс проявки рекомендуется использовать D76. Выбирая фотопленку Ilford HP5 PLUS 400, вы получаете высококачественные изображения, которые сохранят ваши воспоминания на долгие годы. Видео Наш обзор

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