Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400, 24 кадра
Код товара:00000004733
Артикул:1700646
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиD-76
Тип пленкиНегативная черно-белая
Страна производстваВеликобритания
Чувствительность ISO400
Формат пленки135
Количество кадров24
Описание
Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 - черно-белая панхроматическая пленка с высокой светочувствительностью (ISO 400) обеспечивает четкие и яркие изображения.
Благодаря мелкому зерну и умеренному контрасту, эта пленка подходит для съемки движения, динамичных сюжетов и сложных условий освещения.
Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 поставляется в кассете 35-мм формата с 24 кадрами. Процесс проявки рекомендуется использовать D76.
Выбирая фотопленку Ilford HP5 PLUS 400, вы получаете высококачественные изображения, которые сохранят ваши воспоминания на долгие годы.