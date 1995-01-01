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Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400, 24 кадра

  • HP5 PLUS 400, 24 кадра
  • HP5 PLUS 400, 24 кадра
  • HP5 PLUS 400, 24 кадра
  • HP5 PLUS 400, 24 кадра
  • HP5 PLUS 400, 24 кадра
  • HP5 PLUS 400, 24 кадра
  • HP5 PLUS 400, 24 кадра
Код товара:00000004733
Артикул:1700646

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 - черно-белая панхроматическая пленка с высокой светочувствительностью (ISO 400) обеспечивает четкие и яркие изображения.

Благодаря мелкому зерну и умеренному контрасту, эта пленка подходит для съемки движения, динамичных сюжетов и сложных условий освещения.

Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 поставляется в кассете 35-мм формата с 24 кадрами. Процесс проявки рекомендуется использовать D76.

Выбирая фотопленку Ilford HP5 PLUS 400, вы получаете высококачественные изображения, которые сохранят ваши воспоминания на долгие годы.