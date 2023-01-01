Фотопленка Ilford FP4 PLUS 125, 36 кадров
Код товара : 00000001441
Артикул : 1649651
1 890 ₽
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
125
Страна производства
Великобритания
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
Черно-белая пленка средней светочувствительности. Отличается мелким зерном, выдающейся резкостью и разрешающей способностью. Светочувствительность ISO 125, допускается пуш- и пул-проявка в диапазоне ISO 50-200. Кассета 135 формата, 36 кадров.