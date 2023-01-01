Черно-белая пленка средней светочувствительности. Отличается мелким зерном, выдающейся резкостью и разрешающей способностью. Светочувствительность ISO 125, допускается пуш- и пул-проявка в диапазоне ISO 50-200. Кассета 135 формата, 36 кадров.