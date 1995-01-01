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Фотопленка Ilford FP4 PLUS 125, 36 кадров

  • FP4 PLUS 125, 36 кадров
  • FP4 PLUS 125, 36 кадров
  • FP4 PLUS 125, 36 кадров
Код товара:00000001441
Артикул:1649651

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

ILFORD FP4 Plus — это исключительно мелкозернистая черно-белая пленка средней светочувствительности. Она идеально подходит для высококачественной съемки в помещении и на открытом воздухе, особенно для больших увеличений. Помимо обычной фотографии, FP4 Plus также подходит для копирования и работы с промежуточными негативами, поэтому имеет множество применений в научной, технической и промышленной фотографии. FP4 Plus обладает выдающейся фотографической широтой и обеспечивает пригодные для использования результаты даже при переэкспонировании на шесть ступеней или недоэкспонировании на две ступени. Она совместима со всеми основными системами обработки, включая ручную проявку в бачках и машинный процессинг с коротким временем фиксации и промывки.

Фотопленка FP4 Plus 135 формата нанесена на ацетатную основу толщиной 0.125 мм и доступна в кассетах на 24 или 36 кадров (с DX-кодировкой), а также в катушках длиной 17 или 30.5 метров (56 и 100 футов).

Наилучшие результаты гарантируются при экспонировании как ISO 125, однако экспонирование в диапазоне от ISO 50 до ISO 200 также обеспечивает хорошее качество изображения.

Рекомендации по выбору проявителя:

  • Лучшее качество изображения в целом: Ilfotec DD-X или ID-11 (стандартная концентрация)
  • Мельчайшее зерно: Ilfotec DD-X или Perceptol
  • Максимальная резкость: Ilfosol 3 или ID-11 (1+3)
  • Максимальная светочувствительность: Ilfotec DD-X или Microphen
  • Экономичность: Ilfotec LC29 (1+29), ID-11 (1+3) или Microphen (1+3)
  • Пополняемость раствора: Ilfotec DD-X или ID-11 (стандартная концентрация)

Таблица с временем проявки находится в файле Инструкция.

Хранение: в сухом прохладном месте (10-20° С). Допускается хранение в холодильниках и морозильных камерах, но перед съемкой пленке необходимо дать несколько часов для нагрева до комнатной температуры. Проявленные негативы лучше всего хранить в сухом прохладном месте (10-20° С), в темноте.