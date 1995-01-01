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Фотопленка Ilford FP4 PLUS 125, 120 формат

  • FP4 PLUS 125, 120 формат
  • FP4 PLUS 125, 120 формат
  • FP4 PLUS 125, 120 формат
  • FP4 PLUS 125, 120 формат
  • FP4 PLUS 125, 120 формат
  • FP4 PLUS 125, 120 формат
  • FP4 PLUS 125, 120 формат
Код товара:00000001442
Артикул:1678169

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотопленка Ilford FP4 PLUS 125: качество и детализация.
Ilford FP4 PLUS 125 – это черно-белая фотопленка, которая отличается высоким качеством изображения. Благодаря мелкому зерну и выдающейся резкости, она обеспечивает отличную детализацию и контрастность.

Светочувствительность и диапазон ISO.
Фотопленка Ilford FP4 PLUS 125 имеет светочувствительность ISO 125, что позволяет использовать ее в диапазоне ISO 50-200. Это дает возможность экспериментировать со светом и создавать уникальные фотографии.

Формат и процесс проявки.
Формат пленки – тип 120 (широкая), что обеспечивает большую площадь для съемки и возможность запечатлеть больше деталей. Процесс проявки – Д-76, что гарантирует высокое качество изображения.

Упаковка и количество кадров.
В упаковке находится один ролик фотопленки, содержащий 12 кадров. Это позволяет экспериментировать с разными ракурсами и композициями, а также дает возможность попробовать разные методы съемки.

Выбирая фотопленку Ilford FP4 PLUS 125, вы получаете качественный продукт, который позволит вам создавать уникальные и детализированные фотографии.