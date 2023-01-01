Фотопленка Ilford FP4 PLUS 125, 120 формат
Код товара : 00000001442
Артикул : 1678169
1 590 ₽
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
125
Страна производства
Великобритания
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
120
Описание
Черно-белая пленка средней светочувствительности. Отличается мелким зерном, выдающейся резкостью и разрешающей способностью. ISO 125, допускается использование в диапазоне ISO 50-200. Ролик 120 формата.