Фотопленка Ilford FP4 PLUS 125: качество и детализация.

Ilford FP4 PLUS 125 – это черно-белая фотопленка, которая отличается высоким качеством изображения. Благодаря мелкому зерну и выдающейся резкости, она обеспечивает отличную детализацию и контрастность.

Светочувствительность и диапазон ISO.

Фотопленка Ilford FP4 PLUS 125 имеет светочувствительность ISO 125, что позволяет использовать ее в диапазоне ISO 50-200. Это дает возможность экспериментировать со светом и создавать уникальные фотографии.

Формат и процесс проявки.

Формат пленки – тип 120 (широкая), что обеспечивает большую площадь для съемки и возможность запечатлеть больше деталей. Процесс проявки – Д-76, что гарантирует высокое качество изображения.

Упаковка и количество кадров.

В упаковке находится один ролик фотопленки, содержащий 12 кадров. Это позволяет экспериментировать с разными ракурсами и композициями, а также дает возможность попробовать разные методы съемки.

Выбирая фотопленку Ilford FP4 PLUS 125, вы получаете качественный продукт, который позволит вам создавать уникальные и детализированные фотографии.