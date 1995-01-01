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Фотопленка Ilford DELTA 400, 24 кадра

  • DELTA 400, 24 кадра
  • DELTA 400, 24 кадра
  • DELTA 400, 24 кадра
  • DELTA 400, 24 кадра
  • DELTA 400, 24 кадра
Код товара:00000004717
Артикул:1748165

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотопленка Ilford DELTA 400 – это негативная черно-белая фотопленка, которая обеспечивает высокую чувствительность и хорошую резкость. Благодаря этому, она позволяет снимать быстрое движение или использовать большую глубину резкости.

Высокая светочувствительность ISO 400 гарантирует получение четких и ярких изображений даже при слабом освещении.

Фотопленка Ilford DELTA 400 имеет формат 135 типа (узкая), что позволяет использовать ее с широким спектром камер. Кассета содержит 24 кадра, что делает ее удобной для съемки небольших серий или отдельных кадров.

Процесс проявки пленки – D-76, что гарантирует получение качественных и ярких изображений.

Выбирая фотопленку Ilford DELTA 400, вы получаете высококачественные и детализированные изображения, которые сохранят все нюансы и оттенки ваших снимков.