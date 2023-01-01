Описание

Черно-белая пленка средней чувствительности, ISO 100, может применяться в диапазоне ISO 50-200. Кассета 35 мм, 36 кадров с DX-кодом.

Delta 100 относится к линейке Professional – самых высококачественных пленок Ilford. Панхроматическая черно-белая пленка с очень мелким зерном, широким тональным диапазоном и высокой разрешающей способностью. Выполнена по технологии с плоскими кристаллами. Идеально подходит для черно-белой художественной фотографии. Эту фотопленку отличает хорошая проработка мелких деталей и замечательная передача полутонов как в светлых, так и в темных областях. Допускает экспонирование от ISO 50 до ISO 200.