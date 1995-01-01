Фотопленка Ilford DELTA 100, 24 кадра
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Характеристики
Описание
Фотопленка Ilford DELTA 100 - это негативная черно-белая фотопленка, которая обеспечивает высокую детализацию и четкость изображения.
Светочувствительность ISO 100 позволяет использовать пленку с недо- и переэкспонированием в диапазоне ISO 50-200, что дает вам больше возможностей для творчества и экспериментов со светом.
Благодаря мелкозернистости и высокой разрешающей способности, пленка Ilford DELTA 100 передает самые мелкие детали снимка с максимальной четкостью.
Формат пленки - тип 135 (узкая), кассета содержит 24 кадра с DX-кодом, что обеспечивает удобство использования и хранения.
Для проявки пленки рекомендуется использовать процесс Д-76.
Выбирая фотопленку Ilford DELTA 100, вы получаете высококачественное и детализированное изображение, которое станет отличным дополнением к вашим творческим проектам.