Фотопленка Ilford DELTA 100 - это негативная черно-белая фотопленка, которая обеспечивает высокую детализацию и четкость изображения.

Светочувствительность ISO 100 позволяет использовать пленку с недо- и переэкспонированием в диапазоне ISO 50-200, что дает вам больше возможностей для творчества и экспериментов со светом.

Благодаря мелкозернистости и высокой разрешающей способности, пленка Ilford DELTA 100 передает самые мелкие детали снимка с максимальной четкостью.

Формат пленки - тип 135 (узкая), кассета содержит 24 кадра с DX-кодом, что обеспечивает удобство использования и хранения.

Для проявки пленки рекомендуется использовать процесс Д-76.

Выбирая фотопленку Ilford DELTA 100, вы получаете высококачественное и детализированное изображение, которое станет отличным дополнением к вашим творческим проектам.