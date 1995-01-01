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Фотопленка Ilford DELTA 100, 24 кадра

  • DELTA 100, 24 кадра
  • DELTA 100, 24 кадра
  • DELTA 100, 24 кадра
  • DELTA 100, 24 кадра
  • DELTA 100, 24 кадра
Код товара:00000021929
Артикул:1780602

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотопленка Ilford DELTA 100 - это негативная черно-белая фотопленка, которая обеспечивает высокую детализацию и четкость изображения.

Светочувствительность ISO 100 позволяет использовать пленку с недо- и переэкспонированием в диапазоне ISO 50-200, что дает вам больше возможностей для творчества и экспериментов со светом.

Благодаря мелкозернистости и высокой разрешающей способности, пленка Ilford DELTA 100 передает самые мелкие детали снимка с максимальной четкостью.

Формат пленки - тип 135 (узкая), кассета содержит 24 кадра с DX-кодом, что обеспечивает удобство использования и хранения.

Для проявки пленки рекомендуется использовать процесс Д-76.

Выбирая фотопленку Ilford DELTA 100, вы получаете высококачественное и детализированное изображение, которое станет отличным дополнением к вашим творческим проектам.