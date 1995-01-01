H&Y HD MRC Protection Filter – это резьбовой защитный фильтр для вашего объектива. Он предотвращает физические повреждения передней линзы (царапины, сколы), упрощает чистку оптики, а также устраняет вероятность просачивания воды внутрь корпуса через стыки крепления. Фильтр выполнен из немецкого стекла Schott B270, знаменитого своей исключительной оптической прозрачностью и стабильной светопропускаемостью в широком диапазоне длин волн, от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного излучения, что исключает цветовой сдвиг изображения. Это универсальное модифицированное натриево-кальциевое кроновое стекло, ставшее мировым стандартом в оптике.

14 слоев просветляющего покрытия обеспечивают светопропускаемость выше 99% и гарантируют отсутствие ореолов, вызываемых переотражениями света. Фильтр покрыт с обеих сторон, верхние слои выполнены из MRC материала (Multi Resistant Coating), который обладает гидро- и олеофобными свойствами: капли воды или масла быстро сбегают с поверхности, не оставляя за собой следов, очень легко удаляются отпечатки пальцев и другие жировые загрязнения. Кроме того, частички пыли не прилипают к поверхности за счет статического напряжения и легко сдуваются со стекла (Dust Resistant).

Фильтр выполнен в черненой алюминиевой оправе, толщина которой составляет всего 3 мм, поэтому исключается виньетирование (затемнение по краям кадра) даже при установке на сверхширокоугольную оптику.

H&Y HD MRC Protection Filter поставляется вместе с защитным черным кейсом для удобства хранения и транспортировки.