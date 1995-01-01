Светофильтр Hoya UV(0) HMC 62mm
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Характеристики
Описание
Светофильтр Hoya UV(0) HMC защитит ваши снимки от воздействия ультрафиолетового излучения, которое довольно часто делает изображение неясным и нечетким в ясный, солнечный день. Данный фильтр будет особенно необходим при работе в горах и на море. Светофильтры Hoya обеспечат ежедневную защиту от попадания грязи, пыли, капель воды и отпечатков пальцев на линзу объектива.
UV фильтр поглощает ультрафиолетовое излучение, убирая световую дымку, при этом цвета становятся более насыщенными. Линза имеет 12 слоёв с мультипросветлением, благодаря чему удалось достигнуть коэффициента пропускания в 99,7%. Тонкий профиль оправы (5 мм) позволяет использовать фильтр на широкоугольных объективах без усиления естественного виньетирования.
Особенности светофильтра:
- Блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий
- Многослойное покрытие, пропускающее 97% света
- Мультипросветленное стекло фильтра усиливает пропускание света
- Устраняет отражения на поверхности фильтра, тем самым препятствуя появлению бликов и ореолов
- Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей
- Не влияет на цветовой баланс
- Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива