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Светофильтр Hoya UV(0) HMC 55mm

  • UV(0) HMC 55mm
  • UV(0) HMC 55mm
  • UV(0) HMC 55mm
Код товара:УТ-00062810
Артикул:0024066553034

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светофильтр Hoya UV(0) HMC защитит ваши снимки от воздействия ультрафиолетового излучения, которое довольно часто делает изображение неясным и нечетким в ясный, солнечный день. Данный фильтр будет особенно необходим при работе в горах и на море. Светофильтры Hoya обеспечат ежедневную защиту от попадания грязи, пыли, капель воды и отпечатков пальцев на линзу объектива.

UV фильтр поглощает ультрафиолетовое излучение, убирая световую дымку, при этом цвета становятся более насыщенными. Линза имеет 12 слоёв с мультипросветлением, благодаря чему удалось достигнуть коэффициента пропускания в 99,7%. Тонкий профиль оправы (5 мм) позволяет использовать фильтр на широкоугольных объективах без усиления естественного виньетирования.

Особенности светофильтра:

  • Блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий
  • Многослойное покрытие, пропускающее 97% света
  • Мультипросветленное стекло фильтра усиливает пропускание света
  • Устраняет отражения на поверхности фильтра, тем самым препятствуя появлению бликов и ореолов
  • Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей
  • Не влияет на цветовой баланс
  • Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива