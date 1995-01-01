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Светофильтр Hoya UV Fusion Antistatic Next 52mm

  • UV(0) Fusion Antistatic Next 52mm
  • UV(0) Fusion Antistatic Next 52mm
  • UV(0) Fusion Antistatic Next 52mm
  • UV(0) Fusion Antistatic Next 52mm
  • UV(0) Fusion Antistatic Next 52mm
  • UV(0) Fusion Antistatic Next 52mm
  • UV(0) Fusion Antistatic Next 52mm
Код товара:УТ-00077974
Артикул:0024066070906

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светофильтр Hoya UV(0) Fusion Antistatic Next - высококачественный ультрафиолетовый защитный фильтр с 18-слойным антибликовым просветлением, с высоким коэффициентом пропускания и защитой от статики. Олеофобное покрытие защищает от загрязнения.

Инженерам Hoya удалось разработать новое антистатическое покрытие покрытие, которое действует как силовое поле, отталкивая намагниченные микрочастицы. Они идеально подойдут для съёмки в условиях, когда в воздухе много пыли (в результате эти фильтры требуют менее частой очистки, чем традиционные фильтры). Более того поверхность имеет специальный защитный слой с повышенной прочностью и репеллентными свойствами. Поэтому поверхность фильтра устойчива к царапинам и долго остаётся чистой - вода собирается в капли и стекает, а пятна грязи и отпечатков пальцев стираются фланелью одним движением, не оставляя следов. UV-фильтр отсекает нежелательные ультрафиолетовые лучи, уменьшая дымку и повышая чёткость снимков.

Новые фильтры Hoya серии Fusion Antistatic Next производятся в Японии из высококачественного оптического стекла и рассчитаны на профессиональный сегмент фотографов. На каждую сторону фильтров нанесено 9-слойное мультипросветление, которое устраняет блики и обеспечивает максимальную степень светопропускания. Тонкая алюминиевая оправа снижает риск виньетирования при использовании с широкоугольной оптикой. Для обеспечения максимальной резкости само стекло фильтра установлено точно параллельно плоскости сенсора камеры. Таким образом, фильтр не оказывает практически никакого негативного влияния на цветовой баланс, контрастность или чёткость изображения.

Основные особенности:

  • Антистатическое покрытие защищает от пыли
  • Высокое светопропускание
  • Водоотталкивающее и жиростойкое покрытие защищает от загрязнения
  • Лёгкая очистка
  • Блокирует ультрафиолет до попадания на сенсор камеры
  • Высококачественное оптическое стекло Hoya
  • Сверхтонкая оправа для широкоугольных объективов
  • Прочная конструкция благодаря технологии сборки прессинговым методом