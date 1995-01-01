Тип фильтра: ультрафиолетовый

Диаметр резьбы светофильтра (мм): 58

Производитель: Hoya

Страна производитель: Япония

12 слоев просветляющего покрытия фильтров HOYA UV HMC повышают светопропускаемость до 99.7%, а также обеспечивают максимальную защиту от появления бликов и ореолов. Тонкий профиль оправы (5 мм) позволяет использовать фильтр на широкоугольных объективах без усиления естественного виньетирования.

Ультрафиолетовые фильтры блокируют нежелательное УФ-излучение. В первую очередь необходимы при съемке в горах (на большой высоте) и на море, где они позволяют избавиться от лишних сине-голубых оттенков. В остальных условиях УФ-фильтры используются как недорогое защитное стекло, уберегающее от царапин, сколов, попадания пыли и грязи на линзы дорогостоящей оптики. УФ-фильтры не влияют на цветопередачу и светопропускаемость оптики, за исключением небольшого процента отражаемого света (эта небольшая проблема ликвидируется при наличии качественного многослойного просветления).