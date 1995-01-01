Полимерное просветляющее покрытие является самой слабой частью всех светофильтров. Ежедневное использование и регулярная протирка поверхности приводит к постепенному изнашиванию покрытия, появлению царапин, что ухудшает пропускание света и снижает качество изображения. Благодаря новому методу нанесения частицы просветления HD nano Mk II ложатся на поверхность с чрезвычайно высокой плотностью, что обеспечивает более гладкое, более устойчивое к износу покрытие. Покрытие состоит из 32 слоёв с каждой стороны, его твердость на 800% выше по сравнению с обычными фильтрами, поэтому оно выдерживает даже протирку салфеткой из стальной шерсти! Гладкость покрытия придает ему олеофобные свойства, поверхность отталкивает воду и масла – они сбегают по стеклу, не оставляя следа, а жировые загрязнения, такие как отпечатки пальцев, счищаются одним движением салфетки. Светопропускаемость фильтра составляет 98.8%.

Закаленное стекло – второй элемент защиты. Прочность стекла имеет большое значение: разбившись, его осколки способны поцарапать поверхность передней линзы объектива. Стекло фильтра закалено химическим способом, что делает его в 4 раза прочнее обычного. А твердое полимерное покрытие удерживает частички стекла, когда оно принимает удар и трескается.

Не менее важное значение имеет оправа фильтра. Слишком большая толщина может вызвать виньетирование, а метод крепления стекла влияет на срок службы фильтра, а также может приводить к искривлению поверхности и искажениям изображения. В фильтрах серии HOYA HD nano Mk II UV стекло крепится с помощью специальной технологии впрессовки под высоким давлением, что обеспечивает надёжную равномерную фиксацию и долгий срок службы фильтра. Сама оправа изготовлена из прочного алюминия с тонким профилем, что значительно снижает вероятность виньетирования и позволяет использовать фильтр с широкоугольными объективами.

Защита от ультрафиолета: HOYA HD nano Mk II UV эффективно отсекает ультрафиолетовый спектр излучения, который может привести к появлению дымки и синеватых оттенков на изображении. Этот эффект наиболее заметен в пейзажной съемке, при фотографировании далеко стоящих объектов в ясный солнечный день, особенно на море или в горной местности. Ультрафиолетовый фильтр устраняет этот эффект, делая изображение более чётким и чистым. В остальное время он работает как нейтральный защитный фильтр. Поскольку он в равной степени пропускает все волны видимого света, он никак не искажает цветопередачу камеры.