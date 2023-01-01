Зубчатый адаптер Hoya Sq100 86-82mm Geared Adapter
Код товара : УТ-00060425
Артикул : 0024066072467
3 490 ₽
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Описание
Зубчатый адаптер является частью системы для установки прямоугольных светофильтров Hoya Sq100. С одной стороны он закручивается в корпус держателя фильтров, а с другой – в резьбу для фильтров на объективе. Данный адаптер подходит для объективов с диаметром резьбы 82 мм. Держатель для светофильтров продается отдельно. Такой же адаптер входит в комплект Sq100 Holder Kit.