Зубчатый адаптер является частью системы для установки прямоугольных светофильтров Hoya Sq100. С одной стороны он закручивается в корпус держателя фильтров, а с другой – в резьбу для фильтров на объективе. Данный адаптер подходит для объективов с диаметром резьбы 82 мм. Держатель для светофильтров продается отдельно. Такой же адаптер входит в комплект Sq100 Holder Kit.