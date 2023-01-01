Описание

С фильтром HOYA HD Mk II фотограф может быть уверен в максимальной защите своего объектива. Фильтр сделан из химически закаленного оптического стекла, которое в четыре раза прочнее обычного. Светопропускаемость во всем видимом диапазоне волн составляет 98.8%, фильтр абсолютно нейтрален и не влияет на цветопередачу.

Просветляющее покрытие состоит из 16 слоёв с каждой стороны, что значительно снижает вероятность любых бликов. Верхний слой обладает олеофобными и водоотталкивающими свойствами, что делает чистку лёгкой и быстрой.

Hoya Mk II Protector обладает тонкой оправой. Стекло крепится с помощью специальной технологии впрессовки под высоким давлением, что обеспечивает надёжную равномерную фиксацию и долгий срок службы фильтра. Оправа изготовлена из алюминия, тонкий профиль значительно снижает вероятность виньетирования, позволяя снимать широкоугольными объективами.