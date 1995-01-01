Светофильтр Hoya Protector HD Mk II 55mm
Код товара : УТ-00072690
Артикул : 0024066070531
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
С фильтром HOYA HD Mk II фотограф может быть уверен в максимальной защите своего объектива. Фильтр сделан из химически закаленного оптического стекла, которое в четыре раза прочнее обычного. Светопропускаемость во всем видимом диапазоне волн составляет 98.8%, фильтр абсолютно нейтрален и не влияет на цветопередачу.
Просветляющее покрытие состоит из 16 слоёв с каждой стороны, что значительно снижает вероятность любых бликов. Верхний слой обладает олеофобными и водоотталкивающими свойствами, что делает чистку лёгкой и быстрой.
Hoya Mk II Protector обладает тонкой оправой. Стекло крепится с помощью специальной технологии впрессовки под высоким давлением, что обеспечивает надёжную равномерную фиксацию и долгий срок службы фильтра. Оправа изготовлена из алюминия, тонкий профиль значительно снижает вероятность виньетирования, позволяя снимать широкоугольными объективами.