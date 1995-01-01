Hoya Fusion One Next - это обновлённая серия фильтров Fusion One, берущая своё начало от серии Pro1D. Серия Pro1D многие годы широко используется любителями и профессионалами по всему миру. Слово «One» в названии как раз отсылает к Pro1D, указывая на преемственность. Это линейка фильтров, которая включает в себя весь набор качеств, необходимых большинству фотографов, но при этом имеет доступную цену.

Protector – это чисто защитные фильтры. Они специально пропускают небольшую часть ультрафиолетового спектра, чтобы точно передать видимый фиолетовый цвет (начинается приблизительно от 380 нм по длине волны). При этом защитный фильтр надежно прикрывает переднюю линзу от механических повреждений и грязи. К примеру, бывают ситуации, когда на объектив попадает грязь вперемешку с песком. С фильтром очистка происходит очень просто: вы протираете влажной тканью корпус, затем снимаете фильтр и промываете под струей воды, а в случае засохших загрязнений фильтр можно даже замочить на некоторое время.

Вторая ситуация: очень часто фотографы царапают линзы, когда надевают крышку объектива, особенно если торопятся – это, пожалуй, наиболее частая причина появления мелких царапин. Наконец, если ваш объектив не имеет влагозащиты, установленный фильтр не дает воде проникнуть через стык между передней линзой и корпусом (он не всегда бывает надежно изолирован). А поскольку фильтр в равной степени пропускает весь видимый спектр, вы не будете наблюдать искажения цветопередачи.

Фильтры серии Fusion One Next производится в Японии, с высокой точностью и из высококачественного оптического стекла. На каждую сторону стекла нанесено 9 слоев просветляющего покрытия, которое устраняет блики и обеспечивает максимальную степень светопропускания (около 99%), а тонкая алюминиевая оправа снижает риск виньетирования при использовании с широкоугольной оптикой. Для обеспечения максимальной резкости само стекло фильтра установлено точно параллельно плоскости сенсора камеры.

Фильтры серии Fusion One Next также имеют специальный защитный слой покрытия с повышенной твердостью и олеофобными свойствами. Поэтому поверхность фильтра устойчива к царапинам и долго остаётся чистой – вода сразу же собирается в капли и сбегает под собственным весом, не оставляя за собой следов, а жировые пятна и отпечатки пальцев стираются мягкой фланелью или микрофиброй – буквально одним движением.

Таким образом, светофильтр Hoya Fusion One Next Protector не оказывает практически никакого негативного влияния на цветовой баланс, контрастность и чёткость изображения.