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Светофильтр Hoya Protector Fusion Antistatic Next 55mm

  • Protector Fusion Antistatic Next 55mm
  • Protector Fusion Antistatic Next 55mm
  • Protector Fusion Antistatic Next 55mm
  • Protector Fusion Antistatic Next 55mm
  • Protector Fusion Antistatic Next 55mm
  • Protector Fusion Antistatic Next 55mm
  • Protector Fusion Antistatic Next 55mm
Код товара:УТ-00062822
Артикул:0024066071002

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Инженерам HOYA удалось разработать новое антистатическое покрытие покрытие, которое действует как силовое поле, отталкивая намагниченные микрочастицы. Они идеально подойдут для съёмки в условиях, когда в воздухе много пыли (в результате эти фильтры требуют менее частой очистки, чем традиционные фильтры).

Более того поверхность имеет специальный защитный слой с повышенной прочностью и репеллентными свойствами. Поэтому поверхность фильтра устойчива к царапинам и долго остаётся чистой - вода собирается в капли и стекает, а пятна грязи и отпечатков пальцев стираются фланелью одним движением, не оставляя следов.

Новые фильтры HOYA серии FUSION ANTISTATIC NEXT производятся в Японии из высококачественного оптического стекла и рассчитаны на профессиональный сегмент фотографов. На каждую сторону фильтров нанесено 9-слойное мультипросветление, которое устраняет блики и обеспечивает максимальную степень светопропускания. Тонкая алюминиевая оправа снижает риск виньетирования при использовании с широкоугольной оптикой. Для обеспечения максимальной резкости само стекло фильтра установлено точно параллельно плоскости сенсора камеры.

Таким образом, фильтр не оказывает практически никакого негативного влияния на цветовой баланс, контрастность или чёткость изображения.

Особенности фильтра

  • Антистатическое покрытие защищает от пыли.
  • Высокое светопропускание.
  • Водоотталкивающее и жиростойкое покрытие защищает от загрязнения.
  • Лёгкая очистка.
  • Высококачественное оптическое стекло HOYA.
  • Сверхтонкая оправа для широкоугольных объективов.
  • Прочная конструкция благодаря технологии сборки прессинговым методом.