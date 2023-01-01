Описание

Инновационное антистатическое покрытие фильтра действует как силовое поле, не давая пыли оседать на поверхности фильтра. Кроме того, жесткий верхний слой покрытия обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому фильтр дольше остается чистым и легче отчищается, а капли дождя сбегают по фильтру, не задерживаясь. Наконец, покрытие имеет повышенную стойкость к появлению царапин и потертостей. Тонкая оправа позволяет устанавливать такие фильтры на сверхширокоугольные объективы, не опасаясь усиления виньетирования.

Защитные фильтры используются с единственной целью - защиты передней линзы объектива от загрязнения и царапин. Оптически они полностью нейтральны и не вносят никаких искажений в цветопередачу, за исключением минимальной потери света (1-2%).

Фильтры Hoya Fusion Antistatic выполняются из оптического стекла профессионального уровня. Просветляющее покрытие: 9-слойное. Отлично справляется с бликами и ореолами при боковом освещении. Оправа выполнена из алюминия.