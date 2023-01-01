Фильтр круговой поляризации Hoya UX контролирует отражения на неметаллических поверхностях, таких как вода или стекло, увеличивая насыщенность и контрастность. Поворачивая фильтр, вы контролируете силу эффекта. Благодаря тонкой оправе вы не будете страдать от виньетирования, которое может возникнуть при использовании фильтра на широкоугольных объективах. Фильтр можно использовать как с пленочными, так и с цифровыми камерами.