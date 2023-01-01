Светофильтр Hoya PL-CIR UX II 77mm
Код товара : УТ-00056696
Артикул : 0024066070203
6 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Фильтр круговой поляризации Hoya UX контролирует отражения на неметаллических поверхностях, таких как вода или стекло, увеличивая насыщенность и контрастность. Поворачивая фильтр, вы контролируете силу эффекта.
Благодаря тонкой оправе вы не будете страдать от виньетирования, которое может возникнуть при использовании фильтра на широкоугольных объективах. Фильтр можно использовать как с пленочными, так и с цифровыми камерами.
- Уменьшает отражения на неметаллических поверхностях, таких как вода и стекло
- 2-слойное водоотталкивающее покрытие с каждой стороны
- Тонкое крепление, поэтому на широкоугольных объективах нет виньетирования.
- Изготовлен из оптического стекла