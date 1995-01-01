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Светофильтр Hoya PL-CIR UX II 72mm

  • PL-CIR UX II 72mm
  • PL-CIR UX II 72mm
  • PL-CIR UX II 72mm
  • PL-CIR UX II 72mm
  • PL-CIR UX II 72mm
  • PL-CIR UX II 72mm
  • PL-CIR UX II 72mm
  • PL-CIR UX II 72mm
  • PL-CIR UX II 72mm
Код товара:УТ-00056695
Артикул:0024066070197

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фильтр круговой поляризации Hoya UX контролирует отражения на неметаллических поверхностях, таких как вода или стекло, увеличивая насыщенность и контрастность. Поворачивая фильтр, вы контролируете силу эффекта.

Благодаря тонкой оправе вы не будете страдать от виньетирования, которое может возникнуть при использовании фильтра на широкоугольных объективах. Фильтр можно использовать как с пленочными, так и с цифровыми камерами.

  • Уменьшает отражения на неметаллических поверхностях, таких как вода и стекло
  • 2-слойное водоотталкивающее покрытие с каждой стороны
  • Тонкое крепление, поэтому на широкоугольных объективах нет виньетирования.
  • Изготовлен из оптического стекла