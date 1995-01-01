Фильтр Hoya PL-CIR UV HRT выполняет одновременно функции поляризационного и ультрафиолетового фильтров. Он не пропускает свет, отраженный от неметаллических предметов: например, от стекла, поверхности воды или частиц влаги в воздухе. Благодаря этому повышается четкость и контрастность фотографий. Данный эффект часто применяется при съемке дневных пейзажей: небо становится более глубоким и насыщенным, лучше прорисовываются облака. При этом яркость неотраженного света остается без изменений. Фильтр также устраняет цветные рефлексы, благодаря чему цвета становятся более чистыми и насыщенными. Не пропускает ультрафиолетовые лучи.

Фильтр изготовлен из особой поляризационной пленки HRT (High Resolution and Transmission) с улучшенным пропусканием света. Благодаря этому он имеет высокую степень светопропускания - на 25% больше света, чем обычные поляризационные фильтры, давая тем самым преимущество в светосиле на 1/3 ступени.

В отличии от обычной поляризационной пленки, не искажает цветовую схему будущего кадра под воздействием UV лучей, т.к. их успешно отсекает. Используйте Hoya PL-CIR UV HRT в солнечный день, и вы сразу же заметите, насколько яркими и насыщенными станут цвета на вашем фотоснимке. Вы сможете отрегулировать цвет воды, контрастность белых облаков на небе ярко-синего цвета и глубокую зелень деревьев.