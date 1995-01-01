Фильтры HD nano Mk II отличаются от HD nano первого поколения усовершенствованным просветляющим покрытием, которое на 200% тверже предыдущего. 16 ультратонких слоев наносятся по новой технологии, более плотно, что повышает жесткость покрытия и его устойчивость к царапинам. Как и прежде, покрытие обладает олеофобными и гидрофобными свойствами: оно отталкивает воду и значительно легче очищается от жировых загрязнений. Использование поляризационной пленки нового поколения снижает световые потери на 25% (1/2 ступени экспозиции) по сравнению с обычными поляризационными фильтрами.

Фильтры серии Hoya HD Nano изготавливаются в тонких черненых оправах, позволяющих использовать их с широкоугольными объективами без угрозы виньетирования. Эта серия выпускается непосредственно в Японии. Благодаря использованию закаленного минерального стекла, фильтры HD в 4 раза прочнее обычных при случайных ударах или падениях на твердую поверхность.

Поляризационные фильтры обычно применяются для повышения цветовой насыщенности и контрастности изображения, в основном – при ярком солнечном свете. При использовании под 90° к солнцу они позволяют лучше проработать небо и облака. Кроме того, поляризационные фильтры устраняют нежелательные блики от неметаллических поверхностей (воды, стекла, лакированных поверхностей, листвы и т.д.).