Свет, отраженный от неметаллических поверхностей и лакированного металла, поляризуется, что выражается в появлении бликов, снижении четкости и насыщенности цвета. Особенно сильно это проявляется при ряби на воде, отражениях в стёклах домов или при съёмке через смотровое стекло. Фильтр HOYA HD Mk II CIR-PL позволяет значительно снизить или вообще убрать отражения, значительно улучшая цветовой контраст, делая цвет неба, листвы и других объектов более насыщенным и глубоким. Устранение бликов также помогает снимать через стекло или сквозь поверхность воды.

В конструкции HOYA HD Mk II CIR-PL используется светлая поляризационная плёнка, которая пропускает на 25% больше света по сравнению с материалом, использующимся в обычных фильтрах. Это даёт преимущество приблизительно в 0.5 ступени экспозиции. Дополнительным преимуществом используемой поляризационной плёнки является свойство отсечения ультрафиолетового излучения, которое может привести к появлению дымки и синего цвета на изображении. Фильтр уменьшит такие негативные эффекты, делая изображение более чётким и чистым.

Особенности фильтра HOYA HD Mk II CIR-PL:

Мультипросветление

Покрытие состоит из 16 слоёв с каждой стороны. Верхний слой покрытия обладает олеофобными свойствами: отталкивает капли воды, делает поверхность устойчивой перед маслами, жировыми загрязнением. Это значительно ускоряет и упрощает очистку фильтра.

Тонкая оправа

Не менее важное значение имеет оправа фильтра. В серии HOYA HD Mk II CIR-PL стекло крепится с помощью специальной технологии впрессовки под высоким давлением, что обеспечивает надёжную равномерную фиксацию и долгий срок службы фильтра. Сама оправа изготовлена из прочного алюминия и обладает тонким профилем, что значительно снижает вероятность виньетирования, позволяя снимать широкоугольными объективами.