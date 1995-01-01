Светофильтр Hoya PL-CIR Fusion Antistatic Next - высококачественный поляризационный фильтр с 18-слойным антибликовым просветлением и защитой от статики. Олеофобное покрытие защищает от загрязнения.

Инженерам Hoya удалось разработать новое антистатическое покрытие покрытие, которое действует как силовое поле, отталкивая намагниченные микрочастицы. Они идеально подойдут для съёмки в условиях, когда в воздухе много пыли (в результате эти фильтры требуют менее частой очистки, чем традиционные фильтры).

Более того поверхность имеет специальный защитный слой с повышенной прочностью и репеллентными свойствами. Поэтому поверхность фильтра устойчива к царапинам и долго остаётся чистой - вода собирается в капли и стекает, а пятна грязи и отпечатков пальцев стираются фланелью одним движением, не оставляя следов.

Поляризационные фильтры позволяют создавать творческие эффекты во время съёмки, которые невозможно в полной мере создать в графических редакторах. В солнечную погоду они устраняют паразитные блики и отражения от неметаллических поверхностей. Особенно сильно это проявляется при ряби на воде, отражениях в стёклах домов или при съёмке через смотровое стекло. Также фильтр повышает контраст изображения, делая цвета более сочными, что особенно заметно при съёмке листвы или голубого неба. Вращая оправу, фотограф может управлять степенью эффекта.

Новые фильтры Hoya серии Fusion Antistatic Next производятся в Японии из высококачественного оптического стекла и рассчитаны на профессиональный сегмент фотографов. На каждую сторону фильтров нанесено 9-слойное мультипросветление, которое устраняет блики и обеспечивает максимальную степень светопропускания. Тонкая алюминиевая оправа снижает риск виньетирования при использовании с широкоугольной оптикой. Для обеспечения максимальной резкости само стекло фильтра установлено точно параллельно плоскости сенсора камеры. Таким образом, фильтр не оказывает практически никакого негативного влияния на цветовой баланс, контрастность или чёткость изображения.

Особенности фильтра: