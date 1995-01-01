HOYA PRO ND8 58mm - фильтр с нейтральной оптической плотностью, обеспечивающий равномерное затемнение всего кадра на 3 ступени экспозиции. Не создает дополнительных отклонений в цветовом балансе изображения благодаря фирменному металлизированному покрытию ACCU-ND. Поэтому при установке фильтра не потребуется даже изменять баланс белого.

Нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры с нейтральной оптической плотностью) обеспечивают фотографу возможность продлить выдержку или шире открыть диафрагму объектива в условиях избыточного, дневного освещения. Фильтры ND8 сокращают светопропускаемость на 3 ступени экспозиции.