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Светофильтр Hoya Pro ND8 58 mm

Код товара:УТ-00001896
Артикул:0024066058294

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

HOYA PRO ND8 58mm - фильтр с нейтральной оптической плотностью, обеспечивающий равномерное затемнение всего кадра на 3 ступени экспозиции. Не создает дополнительных отклонений в цветовом балансе изображения благодаря фирменному металлизированному покрытию ACCU-ND. Поэтому при установке фильтра не потребуется даже изменять баланс белого.

Нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры с нейтральной оптической плотностью) обеспечивают фотографу возможность продлить выдержку или шире открыть диафрагму объектива в условиях избыточного, дневного освещения. Фильтры ND8 сокращают светопропускаемость на 3 ступени экспозиции.